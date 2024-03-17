Другие новости17 марта 2024, 00:01 | Обновлено 17 марта 2024, 04:18
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 марта 2024, 00:01 | Обновлено 17 марта 2024, 04:18
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В воскресенье, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
22:00 Атлетико – Барселона
КИБЕРСПОРТ (СS2)
14:00 Cloud9 – ECSTATIC
15:00 ENCE – Imperial
16:00 Heroic – Lynn Vision
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