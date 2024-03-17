СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта

В воскресенье, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

4.00 – 4.20 – 1.82

22:00 Атлетико – Барселона

2.37 – 3.65 – 2.95

КИБЕРСПОРТ (СS2)

14:00 Cloud9 – ECSTATIC

1.35 – 3.05

15:00 ENCE – Imperial

1.57 – 2.31

16:00 Heroic – Lynn Vision

1.23 – 3.90