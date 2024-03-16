Хацкевич потерпел разгромное поражение в «украинском» дерби в Польше

Вчера, 15 марта в матче 24-го тура второго дивизиона чемпионата Польши «Заглембе» Александра Хацкевича на выезде потерпел разгромное поражение от гданьской «Лехии» со счетом 0:4.

В матче принимали участие сразу семь украинских футболистов. За «Лехию» сыграли Богдан Сарнавский, Ивен Желизко и Максим Хлань. В составе «Заглембе» на поле выходили Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Артем Полярус и Алексей Довгий.

Лехия Гданьск – Заглембе Сосновец – 4:0

Голы: Нойгебауэр 27 (с пенальти), Мена 50, Реми 59 (автогол), Зьявинский 90+4

«Заглембе» после этого поражения остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Польши. Отставание от спасительного 15-го места – 9 очков. «Лехия» уверенно лидирует в чемпионате.