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  4. Хацкевич потерпел разгромное поражение в «украинском» дерби в Польше
Польша
16 марта 2024, 14:46 |
1465
0

Хацкевич потерпел разгромное поражение в «украинском» дерби в Польше

«Заглебме» проиграло «Лехии» со счетом 0:4

16 марта 2024, 14:46 |
1465
0
Хацкевич потерпел разгромное поражение в «украинском» дерби в Польше
ФК Заглембе

Вчера, 15 марта в матче 24-го тура второго дивизиона чемпионата Польши «Заглембе» Александра Хацкевича на выезде потерпел разгромное поражение от гданьской «Лехии» со счетом 0:4.

В матче принимали участие сразу семь украинских футболистов. За «Лехию» сыграли Богдан Сарнавский, Ивен Желизко и Максим Хлань. В составе «Заглембе» на поле выходили Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Артем Полярус и Алексей Довгий.

Лехия Гданьск – Заглембе Сосновец – 4:0
Голы: Нойгебауэр 27 (с пенальти), Мена 50, Реми 59 (автогол), Зьявинский 90+4

«Заглембе» после этого поражения остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Польши. Отставание от спасительного 15-го места – 9 очков. «Лехия» уверенно лидирует в чемпионате.

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Александр Хацкевич чемпионат Польши по футболу Заглембе Сосновец Лехия Гданьск Богдан Сарнавский Иван Желизко Максим Хлань Алексей Шевченко Артем Сухоцкий Артем Полярус Алексей Довгий
Источник Sport.ua
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