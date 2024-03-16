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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 13:35 | Обновлено 16 марта 2024, 13:36
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УАФ урезал расходную часть на функционеров для поддержки сборной

Федерация также передала автомобили «Форд» на баланс федераций

16 марта 2024, 13:35 | Обновлено 16 марта 2024, 13:36
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УАФ урезал расходную часть на функционеров для поддержки сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, 18 марта на повестке дня первого заседания Ассамблеи регионов, созданной по инициативе нового президента УАФ Андрея Шевченко одним из вопросов будет перевод на баланс областных ассоциаций автомобилей «Форд», которые ранее арендовались. Теперь они будут в собственности этих общественных организаций.

Также, по нашей информации, на этот раз УАФ не будет заниматься организацией группы поддержки на стыковые матчи национальной сборной Украины по футболу за право выступать в финальной части чемпионата Европы. Обычно в состав такой делегации входили председатели областных ассоциаций футбола, известные в прошлом футболисты и тренеры. Причина уважительная – нехватка средств.

Известно, что кроме украинских болельщиков на поединке Босния и Герцеговина – Украина 21 марта в городе Зеница будет присутствовать только руководство УАФ.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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moysha
А на фіга там керівництво УАФ. Хіба не достатньо тренерського штабу.
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nick07
щодо автівок - так нафіга вони взагалі їм? 
Щодо делегації - то все вірно, якщо правда що УАФ позичала гроші на матчі на збори, то нєфіг возити старих пердунів за державні кошти, хочуть на матч - то нехай самі їдуть, тим більше що всі вони не бідні люди
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