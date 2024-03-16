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  4. Владислав ВАНАТ: «Бражко долго готовился к первому вызову в сборную»
Чемпионат Европы
16 марта 2024, 13:39 |
204
0

Владислав ВАНАТ: «Бражко долго готовился к первому вызову в сборную»

Форвард сборной Украины – о матче против Боснии и Герцеговины

16 марта 2024, 13:39 |
204
0
Владислав ВАНАТ: «Бражко долго готовился к первому вызову в сборную»
УАФ. Владислав Ванат

Форвард сборной Украины Владислав Ванат рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта):

— Ты лидируешь в бомбардирской гонке чемпионата Украины. Готов забивать и в составе сборной?
— Посмотрим. Если получится, буду очень рад.

— Как поддерживаете новичка сборной — Владимира Бражко?
— Он к этому готовился очень долго и был очень рад. Считаю, что в такой команде никого не надо как-то особенно поддерживать. Всё он знает.

— Среди форвардов в сборной серьезная конкуренция?
— Да, серьезная. Будем тренироваться, кто лучше, тот и сыграет. Мы все друг друга уважаем.

— За Довбиком в «Жироне» следишь?
— И за ним, и за Витей Цыганковым. Артем хороший парень и хороший футболист, с ним приятно общаться. Они молодцы, очень за них радуюсь, прославляют Украину и поднимают наш авторитет в Европе.

— Украине вообще не очень везет в плей-офф. Как будет на этот раз?
— Я не знаю, не могу загадывать. Надеюсь, что тренеры нас подготовят, и мы покажем свою лучшую игру.

— Что о Боснии и Герцеговине можешь сказать?
— Ближе к игре мы разберем эту команду, тогда можно будет что-то сказать. Но на этой стадии, я думаю, уже нет проходных соперников. Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно.

— Что усиливает нашу мотивацию?
— Наши болельщики. Наши воины, которые защищают Украину. Хочется сказать им очень большое спасибо и их порадовать.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Владимир Бражко
Источник ВЗбирна
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