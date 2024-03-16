Моуриньо может снова тренировать легенду Реала. У Жозе есть два варианта
Именитый наставник может возобновить тренерскую карьеру в Саудовской Аравии
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.
По информации Corriere dello Sport, два богатых клуба из Саудовской Аравии заинтересованы услугами Моуриньо. Сообщается, что «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» проявляют большой интерес к португальскому тренеру. За «Аль-Иттихад» играет бывший игрок «Реала» Карим Бензема, который в свое время работал с Жозе в Мадриде.
Ранее сообщалось, что компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо.
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