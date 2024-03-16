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  4. Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Англия
16 марта 2024, 12:24 |
1778
1

Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко

Шон Дайч дал пощечину Нейтану Паттерсону

16 марта 2024, 12:24 |
1778
1
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Английский «Эвертон» из-за матчей Кубка Англии и предстоящего перерыва на игры сборных свой следующий поединок АПЛ проведет аж 30 марта.

Ливерпульский клуб отправился в Португалию, где проведет мини-сбор и будет готовиться к следующим матчам.

По информации Daily Mail, на командном обеде главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подошел к защитнику Нейтану Паттерсону и в шутку дал ему пощечину, однако удар оказался настолько сильным, что шокировал как самого Паттерсона, так и всех присутствовавших на обеде игроков. Ситуацию сразу попытался уладить капитан «ирисок» Джеймс Тарковски, который отвел в сторону Дайча и Паттерсона, где тренер извинился за неприятный инцидент.

В настоящее время «Эвертон» занимает в АПЛ 16 место, имея в активе 25 очков.

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Джеймс Тарковски Шон Дайч Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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Boodya
Шок, інтрига, нечувано, розслідування!!😂😂.
Доречі а що з цього приводу думає Карло Анчелотті?😂
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