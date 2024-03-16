Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко

Английский «Эвертон» из-за матчей Кубка Англии и предстоящего перерыва на игры сборных свой следующий поединок АПЛ проведет аж 30 марта.

Ливерпульский клуб отправился в Португалию, где проведет мини-сбор и будет готовиться к следующим матчам.

По информации Daily Mail, на командном обеде главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подошел к защитнику Нейтану Паттерсону и в шутку дал ему пощечину, однако удар оказался настолько сильным, что шокировал как самого Паттерсона, так и всех присутствовавших на обеде игроков. Ситуацию сразу попытался уладить капитан «ирисок» Джеймс Тарковски, который отвел в сторону Дайча и Паттерсона, где тренер извинился за неприятный инцидент.

В настоящее время «Эвертон» занимает в АПЛ 16 место, имея в активе 25 очков.