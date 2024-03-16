Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Полесье
Поединок пройдет 16 марта в 15:30 в Киеве
В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Полесье».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место, имея в активе 15 очков. Житомирское «Полесье» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 6-м месте. В 20 поединках команда набрала 33 очка.
Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.
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