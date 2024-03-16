ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
У Лоренцо Музетти и его девушки Вероники Конфалоньери родился сын Людовик
22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 26) стал отцом.
У молодого итальянца и его девушки Вероники Конфалоньери 15 марта родился сын. Первенца назвали Людовиком.
О романтический отношениях Музетти и Конфалоньери стало известно в декабре 2022 года. Пока что они не связали свои жизни узами брака.
Музетти является экс-15-й ракеткой мира. На его счету 2 титула на уровне АТР. За карьеру Лоренцо заработал $5,137,593.
В 2024 году итальянец провел 13 матчей: 5 побед и 8 поражений.
ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
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