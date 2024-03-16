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  4. ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
ATP
16 марта 2024, 07:49 |
136
0

ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом

У Лоренцо Музетти и его девушки Вероники Конфалоньери родился сын Людовик

16 марта 2024, 07:49 |
136
0
ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
Instagram. Вероника Конфалоньери и Лоренцо Музетти

22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 26) стал отцом.

У молодого итальянца и его девушки Вероники Конфалоньери 15 марта родился сын. Первенца назвали Людовиком.

О романтический отношениях Музетти и Конфалоньери стало известно в декабре 2022 года. Пока что они не связали свои жизни узами брака.

Музетти является экс-15-й ракеткой мира. На его счету 2 титула на уровне АТР. За карьеру Лоренцо заработал $5,137,593.

В 2024 году итальянец провел 13 матчей: 5 побед и 8 поражений.

ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом

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фото lifestyle Лоренцо Музетти рождение ребенка
Источник Sport.ua
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