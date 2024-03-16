22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 26) стал отцом.

У молодого итальянца и его девушки Вероники Конфалоньери 15 марта родился сын. Первенца назвали Людовиком.

О романтический отношениях Музетти и Конфалоньери стало известно в декабре 2022 года. Пока что они не связали свои жизни узами брака.

Музетти является экс-15-й ракеткой мира. На его счету 2 титула на уровне АТР. За карьеру Лоренцо заработал $5,137,593.

В 2024 году итальянец провел 13 матчей: 5 побед и 8 поражений.

ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом