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Англия
16 марта 2024, 06:12 | Обновлено 16 марта 2024, 06:30
279
0

ВИДЕО. Мурашки по коже. Мудрик признался, какой момент в Челси был лучшим

Украинский хавбек особо выделил недавний гол в ворота «Ньюкасла»

16 марта 2024, 06:12 | Обновлено 16 марта 2024, 06:30
279
0
ВИДЕО. Мурашки по коже. Мудрик признался, какой момент в Челси был лучшим
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик лучшим для себя моментом в клубе назвал гол в ворота «Ньюкасла» в матче 28-го тура АПЛ (3:2).

«Я почувствовал этот невероятный рев из толпы. Это был один из моих лучших моментов, с тех пор, как я пришел в Челси. У меня были мурашки по коже».

Михаил Мудрик забил гол на 76-й минуте, обыграл защитника и вратаря соперника. На его счету 4 гола в АПЛ.

ВИДЕО. Как Мудрик забил за Челси в ворота Ньюкасла

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Источник ФК Челси
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