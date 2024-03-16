ВИДЕО. Мурашки по коже. Мудрик признался, какой момент в Челси был лучшим

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик лучшим для себя моментом в клубе назвал гол в ворота «Ньюкасла» в матче 28-го тура АПЛ (3:2).

«Я почувствовал этот невероятный рев из толпы. Это был один из моих лучших моментов, с тех пор, как я пришел в Челси. У меня были мурашки по коже».

Михаил Мудрик забил гол на 76-й минуте, обыграл защитника и вратаря соперника. На его счету 4 гола в АПЛ.

ВИДЕО. Как Мудрик забил за Челси в ворота Ньюкасла