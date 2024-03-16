ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем
Вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ
Вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).
В одном из эпизодов матча один на один сошлись форвард синих Эрлинг Холанд и защитник красных Вирджил ван Дейк.
Нидерландский защитник сумел нейтрализовать нападающего горожан, и у Холанда удар получился несильным.
Английская Премьер-лига смакует этот эпизод, выложив в Intsagram фото эпического противостояния звезд футбола.
ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем
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