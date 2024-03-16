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Лига чемпионов
16 марта 2024, 05:51 | Обновлено 16 марта 2024, 06:00
454
0

ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем

Вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ

16 марта 2024, 05:51 | Обновлено 16 марта 2024, 06:00
454
0
ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Эрлинг Холанд

Вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

В одном из эпизодов матча один на один сошлись форвард синих Эрлинг Холанд и защитник красных Вирджил ван Дейк.

Нидерландский защитник сумел нейтрализовать нападающего горожан, и у Холанда удар получился несильным.

Английская Премьер-лига смакует этот эпизод, выложив в Intsagram фото эпического противостояния звезд футбола.

ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Вирджил ван Дейк видео
Источник Sport.ua
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