Вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

В одном из эпизодов матча один на один сошлись форвард синих Эрлинг Холанд и защитник красных Вирджил ван Дейк.

Нидерландский защитник сумел нейтрализовать нападающего горожан, и у Холанда удар получился несильным.

Английская Премьер-лига смакует этот эпизод, выложив в Intsagram фото эпического противостояния звезд футбола.

ВИДЕО. Холанд против ван Дейка. Яркий эпизод из матча Ман Сити с Ливерпулем