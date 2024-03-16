ATP16 марта 2024, 05:38 |
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Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на Мастерсе в Индиан-Уэллс
16 марта 2024, 05:38 |
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16 марта состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против третьего номера рейтинга АТР Янника Синнера (Италия). Встреча состоится на центральном корте турнира вторым запуском. Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 9-я встреча теннисистов. Счет 4:4 в очных поединках, Синнер выиграл 2 последних матча.
В финале Мастерса победитель сыграет с Даниилом Медведевым, либо с Томми Полом.
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