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  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 марта 2024, 05:38 |
83
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на Мастерсе в Индиан-Уэллс

16 марта 2024, 05:38 |
83
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

16 марта состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против третьего номера рейтинга АТР Янника Синнера (Италия). Встреча состоится на центральном корте турнира вторым запуском. Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-я встреча теннисистов. Счет 4:4 в очных поединках, Синнер выиграл 2 последних матча.

В финале Мастерса победитель сыграет с Даниилом Медведевым, либо с Томми Полом.

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Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер смотреть онлайн ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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