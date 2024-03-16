Компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо
Моуриньо: «Когда выйдет документальный фильм, все скажут, что я полный идиот»
Компания Netflix официально сообщила, что в 2025 году выпустит документальный сериал о карьере 61-летнего португальского тренера Жозе Моуриньо.
Спустя 20 лет после того, как коуч привел «Порту» к победе в Лиге чемпионов, сериал расскажет о его футбольной жизни.
Это будет похоже на чрезвычайно успешный четырехсерийный сериал о Дэвиде Бекхэме, выпущенный в октябре 2023 года.
В сериал войдут интервью с Моуринью и игроками, работавшими под его началом.
В январе 2024 года была обнародована новость о предстоящем документальном фильме Netflix, когда Жозе еще руководил «Ромой».
Жозе Моуриньо рассказал: «Есть вещи, о которых будут знать только там, мне хорошо платят! Когда выйдет документальный фильм, все скажут, что я полный идиот».
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