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  4. Компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо
Португалия
16 марта 2024, 04:23 | Обновлено 16 марта 2024, 04:46
18
0

Компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо

Моуриньо: «Когда выйдет документальный фильм, все скажут, что я полный идиот»

16 марта 2024, 04:23 | Обновлено 16 марта 2024, 04:46
18
0
Компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Компания Netflix официально сообщила, что в 2025 году выпустит документальный сериал о карьере 61-летнего португальского тренера Жозе Моуриньо.

Спустя 20 лет после того, как коуч привел «Порту» к победе в Лиге чемпионов, сериал расскажет о его футбольной жизни.

Это будет похоже на чрезвычайно успешный четырехсерийный сериал о Дэвиде Бекхэме, выпущенный в октябре 2023 года.

В сериал войдут интервью с Моуринью и игроками, работавшими под его началом.

В январе 2024 года была обнародована новость о предстоящем документальном фильме Netflix, когда Жозе еще руководил «Ромой».

Жозе Моуриньо рассказал: «Есть вещи, о которых будут знать только там, мне хорошо платят! Когда выйдет документальный фильм, все скажут, что я полный идиот».

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Жозе Моуриньо Netflix фильмы
Источник The Athletic
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