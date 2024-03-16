ЛАСК с Таловеровым начал чемпионский раунд в Австрии с ничьей

В чемпионате Австрии по футболу начался чемпионский раунд.

За трофей ведут борьбу 6 лучших команд. Очки, набранные командами на первом этапе, поделены пополам.

В первом туре чемпионской части ЛАСК на выезде играл против Рапида из Вены. Поединок завершился вничью (0:0).

Украинский защитник Максим Таловеров сыграл весь матч за ЛАСК.

Команда украинца набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице топ-6 чемпионата Австрии. Лидируют РБ Зальцбург (25) и Штурм Грац (23).

Чемпионат Австрии 2023/24

Финальный раунд. 1-й тур, 15 марта

Рапид Вена – ЛАСК – 0:0

Турнирная таблица