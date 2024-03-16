ЛАСК с Таловеровым начал чемпионский раунд в Австрии с ничьей
В первом туре чемпионской части ЛАСК дома принимал Рапид из Вены
В чемпионате Австрии по футболу начался чемпионский раунд.
За трофей ведут борьбу 6 лучших команд. Очки, набранные командами на первом этапе, поделены пополам.
В первом туре чемпионской части ЛАСК на выезде играл против Рапида из Вены. Поединок завершился вничью (0:0).
Украинский защитник Максим Таловеров сыграл весь матч за ЛАСК.
Команда украинца набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице топ-6 чемпионата Австрии. Лидируют РБ Зальцбург (25) и Штурм Грац (23).
Чемпионат Австрии 2023/24
Финальный раунд. 1-й тур, 15 марта
Рапид Вена – ЛАСК – 0:0
Турнирная таблица
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