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  4. ЛАСК с Таловеровым начал чемпионский раунд в Австрии с ничьей
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 01:43 | Обновлено 16 марта 2024, 01:56
69
0

ЛАСК с Таловеровым начал чемпионский раунд в Австрии с ничьей

В первом туре чемпионской части ЛАСК дома принимал Рапид из Вены

16 марта 2024, 01:43 | Обновлено 16 марта 2024, 01:56
69
0
ЛАСК с Таловеровым начал чемпионский раунд в Австрии с ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В чемпионате Австрии по футболу начался чемпионский раунд.

За трофей ведут борьбу 6 лучших команд. Очки, набранные командами на первом этапе, поделены пополам.

В первом туре чемпионской части ЛАСК на выезде играл против Рапида из Вены. Поединок завершился вничью (0:0).

Украинский защитник Максим Таловеров сыграл весь матч за ЛАСК.

Команда украинца набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице топ-6 чемпионата Австрии. Лидируют РБ Зальцбург (25) и Штурм Грац (23).

Чемпионат Австрии 2023/24

Финальный раунд. 1-й тур, 15 марта

Рапид Вена – ЛАСК – 0:0

Турнирная таблица

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Максим Таловеров чемпионат Австрии по футболу ЛАСК Рапид Вена
Источник Sport.ua
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