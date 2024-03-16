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16 марта 2024, 01:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 марта 2024, 01:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Хетафе – Жирона

Ggbet 3.15 – 3.55 – 2.30

19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл

Ggbet 1.24 – 6.90 – 12.00

ТЕННИС

22:30 Янник Синнер – Карлос Алькарас

Ggbet 1.79 – 2.07

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:45 GIANTX – Fnatic

Ggbet 4.20 – 1.20

19:30 G2 Esports – Heretics

Ggbet 1.20 – 4.20

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Источник Sport.ua
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