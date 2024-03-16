Другие новости16 марта 2024, 01:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 марта 2024, 01:51 |
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В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Хетафе – Жирона
19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл
ТЕННИС
22:30 Янник Синнер – Карлос Алькарас
КИБЕРСПОРТ (LOL)
18:45 GIANTX – Fnatic
19:30 G2 Esports – Heretics
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