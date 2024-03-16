СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Хетафе – Жирона

3.15 – 3.55 – 2.30

19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл

1.24 – 6.90 – 12.00

ТЕННИС

22:30 Янник Синнер – Карлос Алькарас

1.79 – 2.07

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:45 GIANTX – Fnatic

4.20 – 1.20

19:30 G2 Esports – Heretics

1.20 – 4.20