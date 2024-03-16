ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Оболонь – Полесье

4.19 – 3.00 – 2.17

17:00 Бернли – Брентфорд

3.39 – 3.76 – 2.20

17:15 Осасуна – Реал Мадрид

6.42 – 4.47 – 1.57

19:30 Хетафе – Жирона

3.29 – 3.60 – 2.31

19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл

1.23 – 7.42 – 14.60