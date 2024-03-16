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16 марта 2024, 00:41 |
23
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

Важные события во всех видах спорта

16 марта 2024, 00:41 |
23
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Оболонь – Полесье

Favbet 4.19 – 3.00 – 2.17

17:00 Бернли – Брентфорд

Favbet 3.39 – 3.76 – 2.20

17:15 Осасуна – Реал Мадрид

Favbet 6.42 – 4.47 – 1.57

19:30 Хетафе – Жирона

Favbet 3.29 – 3.60 – 2.31

19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл

Favbet 1.23 – 7.42 – 14.60

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Источник Sport.ua
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