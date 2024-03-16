Другие новости16 марта 2024, 00:41 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Важные события во всех видах спорта
16 марта 2024, 00:41 |
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В субботу, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Оболонь – Полесье
17:00 Бернли – Брентфорд
17:15 Осасуна – Реал Мадрид
19:30 Хетафе – Жирона
19:30 Манчестер Сити – Ньюкасл
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