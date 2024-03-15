ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко

Сборная Украины провела первый полноценный тренировочный день на сборе в Марбелье. Команда Сергея Реброва готовится к матчу полуфинала отбора плей-офф Евро-2024 против Боснии, который состоится 21 марта.

После обеда к команде присоединились игрок «Борнмута» Илья Забарный и футболист «Эвертона» Виталий Миколенко. Оба сегодня ограничились вечерней пробежкой.

Команда в течение дня работала над передачами, контролем мяча, завершением атак и прессингом. Сборная Украины в субботу продолжит тренировочный процесс в Марбелье.

Виктор Цыганков должен прибыть в расположение сборной 16 марта.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК «Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбык («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк).