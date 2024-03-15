Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 21:50 | Обновлено 15 марта 2024, 22:49
1357
4

ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко

Команда готовится к важнейшему матчу против Боснии

15 марта 2024, 21:50 | Обновлено 15 марта 2024, 22:49
1357
4
ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко
УАФ

Сборная Украины провела первый полноценный тренировочный день на сборе в Марбелье. Команда Сергея Реброва готовится к матчу полуфинала отбора плей-офф Евро-2024 против Боснии, который состоится 21 марта.

После обеда к команде присоединились игрок «Борнмута» Илья Забарный и футболист «Эвертона» Виталий Миколенко. Оба сегодня ограничились вечерней пробежкой.

Команда в течение дня работала над передачами, контролем мяча, завершением атак и прессингом. Сборная Украины в субботу продолжит тренировочный процесс в Марбелье.

Виктор Цыганков должен прибыть в расположение сборной 16 марта.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК «Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбык («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк).

ukraina-v-ispanii
ukraina-v-ispanii-foto-1
ukraina-v-ispanii-foto-2
ukraina-v-ispanii-foto-3
ukraina-v-ispanii-foto-4
По теме:
В Жироне назвали официальный диагноз по травме колена Цыганкова
«Надеюсь, УАФ и Динамо договорятся». Бражко хочет поехать на Олимпиаду
Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко и Зубков в прямом эфире. LIVE
сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Илья Забарный Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 фото Виктор Цыганков
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удар рашистов по Одессе: погибли 14 человек, 46 ранены
Война | 15 марта 2024, 15:30 5
Удар рашистов по Одессе: погибли 14 человек, 46 ранены
Удар рашистов по Одессе: погибли 14 человек, 46 ранены

16 марта в городе объявлен день траура

Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2024, 06:05 1
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс

Карлос Алькарас сыграет против Янника Синнера, Даниил Медведев встретится с Томми Полом

Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15.03.2024, 00:10
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 22:59
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
Футбол | 15.03.2024, 21:38
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Сірий
На сьогодні нападники - найслабша ланка нашої збірної
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
14.03.2024, 19:47 2
Футбол
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
14.03.2024, 22:05 1
Теннис
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
15.03.2024, 03:25 6
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе
Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе
15.03.2024, 07:01 2
Теннис
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем