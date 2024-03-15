«Надеюсь, УАФ и Динамо договорятся». Бражко хочет поехать на Олимпиаду

Новичок сборной Украины Владимир Бражко надеется, что летом «Динамо» отпустит его на Олимпиаду-2024. Дело в том, что турнир пройдет не в окне ФИФА, поэтому УАФ нужно будет договариваться с клубами.

«Мы завоевали путевку на Олимпиаду, и это первая футбольная Олимпиада Украины, поэтому очень хочется поехать. Надеюсь, ассоциация договорится с клубом, я бы очень хотел поехать».

«Евро и Олимпиада? Если будем на Евро, а тренеры решат, что я готов сыграть на двух турнирах, то я только за. Сил 100% хватит», – сказал Бражко.

Игрок может дебютировать в сборной в матче 21 марта против Боснии.