«Надеюсь, УАФ и Динамо договорятся». Бражко хочет поехать на Олимпиаду
Готов летом сыграть на двух больших турнирах
Новичок сборной Украины Владимир Бражко надеется, что летом «Динамо» отпустит его на Олимпиаду-2024. Дело в том, что турнир пройдет не в окне ФИФА, поэтому УАФ нужно будет договариваться с клубами.
«Мы завоевали путевку на Олимпиаду, и это первая футбольная Олимпиада Украины, поэтому очень хочется поехать. Надеюсь, ассоциация договорится с клубом, я бы очень хотел поехать».
«Евро и Олимпиада? Если будем на Евро, а тренеры решат, что я готов сыграть на двух турнирах, то я только за. Сил 100% хватит», – сказал Бражко.
Игрок может дебютировать в сборной в матче 21 марта против Боснии.
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