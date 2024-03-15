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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 20:47 |
995
1

«Надеюсь, УАФ и Динамо договорятся». Бражко хочет поехать на Олимпиаду

Готов летом сыграть на двух больших турнирах

15 марта 2024, 20:47 |
995
1
«Надеюсь, УАФ и Динамо договорятся». Бражко хочет поехать на Олимпиаду
УАФ. Владимир Бражко

Новичок сборной Украины Владимир Бражко надеется, что летом «Динамо» отпустит его на Олимпиаду-2024. Дело в том, что турнир пройдет не в окне ФИФА, поэтому УАФ нужно будет договариваться с клубами.

«Мы завоевали путевку на Олимпиаду, и это первая футбольная Олимпиада Украины, поэтому очень хочется поехать. Надеюсь, ассоциация договорится с клубом, я бы очень хотел поехать».

«Евро и Олимпиада? Если будем на Евро, а тренеры решат, что я готов сыграть на двух турнирах, то я только за. Сил 100% хватит», – сказал Бражко.

Игрок может дебютировать в сборной в матче 21 марта против Боснии.

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Владимир Бражко Динамо Киев сборная Украины по футболу Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 Евро-2024
Источник ВЗбирна
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osokor
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