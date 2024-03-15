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Чемпионат Украины
Оболонь
16.03.2024 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 18:37 | Обновлено 15 марта 2024, 18:43
67
0

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 15:30 матч 21-го тура УПЛ

15 марта 2024, 18:37 | Обновлено 15 марта 2024, 18:43
67
0
Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Полесье».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч начнется в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место, имея в активе 15 очков. Житомирское «Полесье» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 6-м месте. В 20 поединках команда набрала 33 очка.

Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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