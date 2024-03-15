В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Полесье».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч начнется в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место, имея в активе 15 очков. Житомирское «Полесье» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 6-м месте. В 20 поединках команда набрала 33 очка.

Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция