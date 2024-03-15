Алексей ГУЦУЛЯК: «Мой второй шанс в сборной. Нужно доказать, что не зря»
Игрок может дебютировать в сборной
Вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк был переведен в основной состав сборной Украины после травмы Виктора Цыганкова. Игрок может дебютировать в национальной команде.
«О переводе в основной состав сборной узнал от менеджера команды. Сказали, что нужно быстро документы сделать. Конечно, приятно, теперь буду доказывать, что я тут не зря. Последний раз был в сборной после начала вторжения, но тогда провел три тренировки и получил травму».
«Теперь шанс у меня номер два, надеюсь, будет все удачнее. Какая еще дополнительная мотивация может быть – я в сборной Украины. Если покажем свою игру, то вопросов не будет».
«Джеко? Эдин в порядке, но посмотрим, что он покажет», — сказал Гуцуляк.
Матч Босния – Украина состоится 21 марта.
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