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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Мой второй шанс в сборной. Нужно доказать, что не зря»
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 18:28 |
118
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Мой второй шанс в сборной. Нужно доказать, что не зря»

Игрок может дебютировать в сборной

15 марта 2024, 18:28 |
118
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Мой второй шанс в сборной. Нужно доказать, что не зря»
ФК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк был переведен в основной состав сборной Украины после травмы Виктора Цыганкова. Игрок может дебютировать в национальной команде.

«О переводе в основной состав сборной узнал от менеджера команды. Сказали, что нужно быстро документы сделать. Конечно, приятно, теперь буду доказывать, что я тут не зря. Последний раз был в сборной после начала вторжения, но тогда провел три тренировки и получил травму».

«Теперь шанс у меня номер два, надеюсь, будет все удачнее. Какая еще дополнительная мотивация может быть – я в сборной Украины. Если покажем свою игру, то вопросов не будет».

«Джеко? Эдин в порядке, но посмотрим, что он покажет», — сказал Гуцуляк.

Матч Босния – Украина состоится 21 марта.

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Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 Днепр-1
Источник ВЗбирна
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