Мирон МАРКЕВИЧ: «Спарринг с Шахтером был полезен информативностью»

Сегодня футболисты «Карпат» провели заключительный контрольный матч, сыграв вничью с донецким «Шахтером» – 2:2.

Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке на стадионе «Украина»:

– То, что «Шахтер» выступал без игроков национальной сборной Украины не должно вводить в заблуждение. И без них у «горняков» хватает «звезд», чего только стоят бразильские легионеры, которым есть что доказывать. Вот почему, на мой взгляд, спарринг был полезным для обеих команд.

В частности, я увидел в деле наших последних новичков – Ариэльсона, Джареда Хасу, Михаила Хромея. Конечно, было лучше, чтобы они попали в «Карпаты» с месяц назад, но имеем то, что имеем.

Надеюсь, что уже в ходе первенства они будут добавлять и наберут надлежащую спортивную форму. Я верю, что они принесут пользу «Карпатам».

Также следует отметить максимальную мотивацию подопечных, которая помогла им дать бой чемпиону.

23 марта в стартовом туре группы «Чемпионская» львовяне будут принимать ФК «Полтава».