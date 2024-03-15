Мануэль НОЙЕР: «Матчи против Арсенала будут тяжелыми»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Арсенал» – это очень сильная команда с очень хорошим духом. Они сейчас на вершине Премьер-лиги не просто так. Это будут две тяжелые игры, нам придется показать, на что мы способны, если мы хотим пройти дальше. Это будет интригующий поединок, мы с нетерпением ждем матчи и счастливы, что сможем сыграть в этих играх».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Бавария» сыграет против «Арсенала». В случае прохода дальше, мюнхенцы встретятся с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити». В финале команду Томаса Тухеля будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».