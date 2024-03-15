Англия15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:17
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Судаков оценил успехи Мудрика. «Ждем от него большего»
Игрок доволен за своего бывшего партнера по Шахтеру
15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:17
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Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил последние выступления вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в последних трех матчах забил два гола и сделал ассист.
«После каждой игры и перед матчами поддерживаю его. Он рад, молодец. Пусть двигается дальше, ждем от него большего. Видим по его результативность, что он поймал свой ритм».
«Надеюсь, результативность перенесется и на матчи сборной», — сказал Судаков.
Судаков и Мудрик вызваны на матч сборной Украины против Боснии.
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