Судаков оценил успехи Мудрика. «Ждем от него большего»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил последние выступления вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в последних трех матчах забил два гола и сделал ассист.

«После каждой игры и перед матчами поддерживаю его. Он рад, молодец. Пусть двигается дальше, ждем от него большего. Видим по его результативность, что он поймал свой ритм».

«Надеюсь, результативность перенесется и на матчи сборной», — сказал Судаков.

Судаков и Мудрик вызваны на матч сборной Украины против Боснии.