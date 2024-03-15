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  4. Судаков оценил успехи Мудрика. «Ждем от него большего»
Англия
15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:17
55
1

Судаков оценил успехи Мудрика. «Ждем от него большего»

Игрок доволен за своего бывшего партнера по Шахтеру

15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:17
55
1
Судаков оценил успехи Мудрика. «Ждем от него большего»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил последние выступления вингера «Челси» Михаила Мудрика, который в последних трех матчах забил два гола и сделал ассист.

«После каждой игры и перед матчами поддерживаю его. Он рад, молодец. Пусть двигается дальше, ждем от него большего. Видим по его результативность, что он поймал свой ритм».

«Надеюсь, результативность перенесется и на матчи сборной», — сказал Судаков.

Судаков и Мудрик вызваны на матч сборной Украины против Боснии.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу
Источник ВЗбирна
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