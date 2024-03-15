ВИДЕО. От вылета не спас. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Федерико Димарко с «Интером» уступил в серии пенальти
Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования в номинации «Лучший гол недели» в Лиге чемпионов.
Победителем стал мяч игрока «Интера» Федерико Димарко, который он забил в ответной игре 1/8 финала с мадридским «Атлетико». Правда, добиться положительного результата гол-красавец «интеристи» не помог – «матрасники» выиграли в основное время (2:1), а затем оказались сильнее в серии пенальти.
Отметим, что претендентами также были голы Леандро Троссарда («Арсенал») в ворота «Порту», Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд) в противостоянии с ПСВ и Роберта Левандовски («Барселона») — с «Наполи».
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