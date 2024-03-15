Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. От вылета не спас. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
15 марта 2024, 17:06 |
313
0

ВИДЕО. От вылета не спас. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

Федерико Димарко с «Интером» уступил в серии пенальти

15 марта 2024, 17:06 |
313
0
ВИДЕО. От вылета не спас. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования в номинации «Лучший гол недели» в Лиге чемпионов.

Победителем стал мяч игрока «Интера» Федерико Димарко, который он забил в ответной игре 1/8 финала с мадридским «Атлетико». Правда, добиться положительного результата гол-красавец «интеристи» не помог – «матрасники» выиграли в основное время (2:1), а затем оказались сильнее в серии пенальти.

Отметим, что претендентами также были голы Леандро Троссарда («Арсенал») в ворота «Порту», Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд) в противостоянии с ПСВ и Роберта Левандовски («Барселона») — с «Наполи».

По теме:
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Выбил прошлогоднего финалиста. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Томас МЮЛЛЕР: «Пройти Арсенал – трудная задача»
Федерико Димарко Интер Милан лучший гол Лига чемпионов Леандро Троссард Джейдон Санчо Роберт Левандовски
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Футбол | 14 марта 2024, 22:43 1
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана

Тренер «Реал Фармы» находился в Канаде

Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15 марта 2024, 00:10 12
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом

Леверкузенский клуб был близок к первому поражению в сезоне

Цыганков не сыграет. Стала известна заявка Жироны на матч с Хетафе
Футбол | 15.03.2024, 15:17
Цыганков не сыграет. Стала известна заявка Жироны на матч с Хетафе
Цыганков не сыграет. Стала известна заявка Жироны на матч с Хетафе
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2024, 09:20
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Футбол | 14.03.2024, 19:47
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 52
Футбол
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
15.03.2024, 14:15 11
Футбол
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 22:59
Теннис
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем