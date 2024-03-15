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Лига чемпионов
15 марта 2024, 17:28 | Обновлено 15 марта 2024, 18:30
448
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер «Баварии» отреагировал на жребий Лиги чемпионов

15 марта 2024, 17:28 | Обновлено 15 марта 2024, 18:30
448
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал – одна из лучших команд Европы»
УЕФА. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Сейчас нам противостоит одна из лучших команд Европы. Они два года стабильно играют на самом высоком уровне. Это опасная команда, они забивают огромное количество голов. Но мы будем готовы. Мы знаем свои сильные качества».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Бавария» сыграет против «Арсенала». В случае прохода дальше, мюнхенцы встретятся с победителем пары «Реал» Мадрид - «Манчестер Сити». В финале команду Томаса Тухеля будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Томас Тухель
Источник УЕФА
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