Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Сейчас нам противостоит одна из лучших команд Европы. Они два года стабильно играют на самом высоком уровне. Это опасная команда, они забивают огромное количество голов. Но мы будем готовы. Мы знаем свои сильные качества».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Бавария» сыграет против «Арсенала». В случае прохода дальше, мюнхенцы встретятся с победителем пары «Реал» Мадрид - «Манчестер Сити». В финале команду Томаса Тухеля будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».