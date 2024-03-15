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Лига чемпионов
15 марта 2024, 16:53 |
241
0

Выбил прошлогоднего финалиста. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Ян Облак отразил два пенальти в послематчевой серии против «Интера»

15 марта 2024, 16:53 |
241
0
Выбил прошлогоднего финалиста. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вратарь «Атлетико» Ян Облак.

Голосование болельщиков, выбиравших лучшего футболиста по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе, завершилось на официальном сайте УЕФА. Облак, отразивший два удара в серии пенальти в игре с прошлогодним финалистом турнира, миланским «Интером» (2:1, пен. 3:2), занял первое место в голосовании.

Помимо Облака номинантами были голкипер «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в игре с «Порту» (2:0), 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси, для которого матч с «Наполи» (3:1) был дебютным в чемпионской Лиге, и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, забивший ПСВ (2:0).

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Ян Облак Атлетико - Интер Лига чемпионов лучший игрок Давид Райя Пау Кубарси Джейдон Санчо
Источник УЕФА
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