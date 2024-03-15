Александрия – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 марта, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Сергея Долганского на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Кампос, Копина, Смирный.

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Степанюк, Мякушко, Челядин, Ковталюк, Сиссоко.