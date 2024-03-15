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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 16:50 |
197
0

Александрия – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 18:00

15 марта 2024, 16:50 |
197
0
Александрия – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Стадион Ника

Сегодня, 15 марта, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Сергея Долганского на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Кампос, Копина, Смирный.

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Степанюк, Мякушко, Челядин, Ковталюк, Сиссоко.

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Источник Sport.ua
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