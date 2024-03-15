Томас МЮЛЛЕР: «Пройти Арсенал – трудная задача»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Арсенал» – команда, которая подарит нам две захватывающие игры. Они сейчас в хорошей форме. Это трудная задача, но, поскольку второй матч состоится в Мюнхене, у нас есть хорошие шансы пройти дальше».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Бавария» сыграет против «Арсенала». В случае прохода дальше, мюнхенцы встретятся с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити». В финале команду Томаса Тухеля будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».