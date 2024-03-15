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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «3 года подряд мы играем против королей ЛЧ»
Лига чемпионов
15 марта 2024, 15:59 | Обновлено 15 марта 2024, 16:04
1159
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «3 года подряд мы играем против королей ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на жребий Лиги чемпионов

15 марта 2024, 15:59 | Обновлено 15 марта 2024, 16:04
1159
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «3 года подряд мы играем против королей ЛЧ»
УЕФА. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Мадридский «Реал» в четвертьфинале? Это уже своего рода традиция, 3 года подряд мы играем против королей этого соревнования».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Манчестер Сити» сыграет против «Реал» Мадрида. В случае прохода дальше, «горожане» встретятся с победителем пары «Арсенал» – «Бавария». В финале команду Гвардиолы будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Источник УЕФА
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