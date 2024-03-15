Жузеп ГВАРДИОЛА: «3 года подряд мы играем против королей ЛЧ»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:

«Мадридский «Реал» в четвертьфинале? Это уже своего рода традиция, 3 года подряд мы играем против королей этого соревнования».

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Манчестер Сити» сыграет против «Реал» Мадрида. В случае прохода дальше, «горожане» встретятся с победителем пары «Арсенал» – «Бавария». В финале команду Гвардиолы будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».