Жузеп ГВАРДИОЛА: «3 года подряд мы играем против королей ЛЧ»
Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на жребий Лиги чемпионов
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на жребий Лиги чемпионов 2023/24:
«Мадридский «Реал» в четвертьфинале? Это уже своего рода традиция, 3 года подряд мы играем против королей этого соревнования».
В 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 «Манчестер Сити» сыграет против «Реал» Мадрида. В случае прохода дальше, «горожане» встретятся с победителем пары «Арсенал» – «Бавария». В финале команду Гвардиолы будет ждать кто-то из следующей четверки: «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».
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