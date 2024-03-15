Цыганков не сыграет. Стала известна заявка Жироны на матч с Хетафе

В субботу, 16 марта 2024 года, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Жироной». Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

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Накануне игры каталонская команда опубликовала официальную заявку на выездной поединок. Место в ней не нашлось украинскому вингеру Виктору Цыганкову, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в предыдущем матче против «Осасуны» (2:0).

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбык ожидаемо оказался в заявке.