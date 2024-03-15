Цыганков не сыграет. Стала известна заявка Жироны на матч с Хетафе
Матч 29-го тура Ла Лиги состоится 16 марта в 19:30
В субботу, 16 марта 2024 года, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Жироной». Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Накануне игры каталонская команда опубликовала официальную заявку на выездной поединок. Место в ней не нашлось украинскому вингеру Виктору Цыганкову, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в предыдущем матче против «Осасуны» (2:0).
Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбык ожидаемо оказался в заявке.
📋 CONVOCATÒRIA#GetafeGirona pic.twitter.com/nqL8F8Akwd— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллс
Ига Свентек прошла Каролин Возняцки в 1/4 финала соревнований WTA 1000 в США