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  4. ВИДЕО. Защитник Динамо устроил романтическое предложение своей девушке
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 14:57 |
1349
0

ВИДЕО. Защитник Динамо устроил романтическое предложение своей девушке

Избранницу Максима Дячука зовут Мария

15 марта 2024, 14:57 |
1349
0
ВИДЕО. Защитник Динамо устроил романтическое предложение своей девушке
ФК Динамо. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук позвал свою девушку Марию под венец.

Для этого футболист организовал предложение в романтической обстановке, и услышал такой желанный ответ от любимой.

«Война научила нас ценить каждый момент нашей жизни. Я хочу, чтобы все эти моменты были связаны с тобой. Я всегда буду рядом и тысячу раз скажу, что ты самый лучший! С сегодняшнего дня и навсегда – ДА!» – написала счастливая невеста.

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Источник Instagram
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