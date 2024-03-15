ВИДЕО. Защитник Динамо устроил романтическое предложение своей девушке

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук позвал свою девушку Марию под венец.

Для этого футболист организовал предложение в романтической обстановке, и услышал такой желанный ответ от любимой.

«Война научила нас ценить каждый момент нашей жизни. Я хочу, чтобы все эти моменты были связаны с тобой. Я всегда буду рядом и тысячу раз скажу, что ты самый лучший! С сегодняшнего дня и навсегда – ДА!» – написала счастливая невеста.