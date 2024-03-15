Руслан НЕЩЕРЕТ: «Сейчас в сборной Украины идет смена поколений»

Вратарь молодежной сборной Украины Руслан Нещерет поделился впечатлениями от тренировки с национальной командой.

– У вас есть миссия подготовить старших товарищей к матчу с Боснией. Какие ощущения? Хоть и неофициальный вызов, но будете работать с ребятами.

– Конечно, приятно. К тому нужно идти, чтобы попасть в национальную сборную. Сделаем все, что в наших силах, чтобы подготовить ребят к полуфиналу финала. Пожелаем им только побед и будем верить, что они выйдут на Евро-2024.

– Много ребят молодых, я говорю о смене поколений в сборной. Это не так, что вы приехали в команду, где одни старшие, очень много молодых. То есть нет такого дискомфорта, почти как в молодежку приезжаете.

– Да, сейчас как-то смена поколения идет. Очень много молодых футболистов прогрессируют. Я считаю, что это очень хорошо, когда ты приезжаешь, можешь как-то пообщаться с молодыми, почувствовать себя более уверенно, чем когда будут только, как говорится, «старожилы». Ты будешь к нему подходить и что ты ему скажешь? А с молодыми как-то в команде, пересекаешься в некоторых матчах, проще.

– Вы с Бущаном эту часть сборов вообще будете работать вдвоем, для вас все привычно. Почти как в «Динамо» изменится только картинка.

– И тренировочная форма изменится. Я считаю, что все будет хорошо и будем делать все, чтобы помочь ребятам.

– Интересно твое мнение о нашем сопернике. Какие твои впечатления от Боснии и Герцеговины? Кого ты знаешь? Наверное, все знают Джеко?

– Пьянич, Василий – вратарь, который играл в «Заре». Атлетичная команда, прежде всего. Думаю, что сильная физически, но наша команда сильнее.

– Что, по твоему мнению, будет определяющим в этой игре?

– Психология. Когда ты психологически устойчив, то ты имеешь больше возможностей, чтобы добиться успеха.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.