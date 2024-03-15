Александр КАРАВАЕВ: «Бущан – наш номер один»

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от долгой дороги в Испанию, а также высказался о своем партнере по команде Георгии Бущане.

– Саша, долгая дорога, 22 часа, мы посчитали. Очень изнурительная дорога.

– Это минимально, мы так всегда едем куда-то.

– Вы уже акклиматизированы?

– Да, мы уже привыкли.

– Как прошли эти 22 часа?

– Как всегда – садишься в поезд, первые 3-4 часа общаешься, потом что-то поешь, потом ложишься спать. Потом в 4 утра встаешь, у тебя паспорта проверяют, потом опять ложишься на часок. Потом автобус, потом самолет, опять автобус. Как всегда все.

– Сейчас немного позанимались для восстановления. Как самочувствие?

– После дороги не рекомендуется ложиться в постель, чтобы отдыхать. Надо обязательно после такой изнурительной дороги сделать пробежку, квадраты, физические упражнения. Мы часок поработали и вот сейчас уже можно восстанавливаться.

– Заряжает оптимизмом Георгий Бущан, как всегда.

– Это наш номер один во всех аспектах: в быту, на поле, в раздевалке, комнате.

– Хочет побороться за место в воротах?

– Конечно, кто же не хочет играть? Все хотят играть, здесь собираются лучшие и все между собой конкурируют.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.