Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Мы нашли слабые стороны Руха»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Никита Безуглый поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– В прошлом туре удалось прервать проигрышную серию, но все равно команда давно не побеждает. Какое настроение сейчас у футболистов, о чем разговариваете между собой?

– Да, мы очень давно не побеждали, это очень плохо, но последняя игра говорит нам о том, что мы можем прервать эту неудачную серию и будем стараться сделать это как можно быстрее.

– О чем говорите между собой с ребятами, как настраиваетесь на «Рух»?

– Мы помним игру в первом круге, там было неоправданное удаление, как по мне. При итоговом ничейном счете, при равных составах, могли бы и победу вырвать. Хотим доказать, что мы можем их победить и будем все для этого делать.

– Костяк «Руха» – это молодые воспитанники. Насколько сложно играть против такого соперника, в чем их сила?

– Они очень хорошие футболисты. В составе, действительно, много молодых исполнителей, заметно, что они вместе из академии. Сложно против них играть, потому что у них есть этот молодой задор, они очень быстрые, достаточно энергии. Еще тренер добавляет им тактических знаний, поэтому, в общем, они неплохо выглядят, но будем все делать, чтобы их победить.

– По твоему мнению, в чем сила «Руха»?

– Сплоченность, в плане командной игры и скорость. У них есть индивидуально сильные игроки, которые могут сделать разницу на пространстве, на скорости. Мы это знаем и будем с этим бороться.

– А как насчет слабых сторон «Руха», удалось их найти?

– Да, конечно, но не будем об этом говорить. Пусть это будет тайной перед игрой с ними.

– Но вы их знаете?

– Да, конечно.

– Три последних матча «Металлиста 1925» и «Руха» завершились с ничейным результатом. Чего не хватает, чтобы таки их победить?

– Как я помню, 2 из 3 матчей были в не равных составах, мы доигрывали в меньшинстве. Поэтому надо играть без удалений – это первое, и использовать свои моменты, потому что, помню, их также было не мало. И, конечно, всей команде на ноль сыграть в защите – было бы здорово.

Матч «Металлист 1925» – «Рух» состоится 16 марта в 13:00 по киевскому времени.