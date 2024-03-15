Юрий ВАКУЛКО: «Против Колоса будет очень важная для нас игра»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Юрий Вакулко – о предстоящем домашнем матче 21-го тура УПЛ против ковалевского «Колоса».

- Юрий, впереди второй подряд домашний матч. Какие ожидания от него?

– Считаю, это будет очень важная для нас игра. В таких матчах может решаться окончательное место в таблице. В конце сезона сыграем с прямыми конкурентами за самые высокие места, поэтому к тому времени нужно дойти без очковых потерь.

- В первом круге «Кривбасс» обыграл «Колос» – 3:0. В субботу будет совсем другая игра?

– Уверен в этом. К тому же сейчас иная погода, чем тогда. А это тоже имеет свое важное значение, которое может повлиять на игру. В первом круге игра была ровной, шла до первого гола. Но потом мы забили, а потом еще. Хорошо, что удалось выиграть с большим счетом.

– Ожидаете, что «Колос» также будет играть от обороны, как и «Оболонь»?

– Думаю, так и будет: они сыграют от обороны. Возможно, пять защитников. Игра будет до первого гола, а затем будет более открытой.

- После прошлого матча на пресс-конференции Юрий Вернидуб сказал теплые слова в твой адрес, сказал, что очень рассчитывает на тебя. Как это прокомментируешь?

– Очень приятно услышать такие отзывы о себе от наставника. Это важно для футболистов, которые выходят на замену, и очень мотивирует.

- В субботу снова будем играть при поддержке болельщиков. Что хочешь сказать фанам перед игрой?

- Во-первых, чтобы теплее одевались (улыбается). Хочу поблагодарить их за поддержку, что они приходят на стадион в такое трудное для нашей страны время, в такую холодную погоду.