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15 марта 2024, 12:00 | Обновлено 15 марта 2024, 12:04
404
0

Сборная россии может сыграть спарринг с чемпионом Африки

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара готов рассмотреть предложение по матчу

15 марта 2024, 12:00 | Обновлено 15 марта 2024, 12:04
404
0
Сборная россии может сыграть спарринг с чемпионом Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборной россии по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах все сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.

В ближайших поединках представители страны-террориста сыграют со сборными Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта), но уже «прощупывают почву» на следующие спарринги. В частности, возможность организации очного поединка не исключили в Федерации футбола Кот-д`Ивуара, не так давно ставшего обладателем Кубка африканских наций.

«Игра со сборной россии возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора к чемпионату мира и Кубку Африки. Российская сторона может отправить нам предложение, мы его рассмотрим. Мы уважаем россию, но сильная команда в этом матче — это Кот-д`Ивуар, как чемпион последнего Кубка Африки», – приводит слова президента Федерации футбола Кот-д`Ивуара Идрисса Диалло сайт Sport24.

Отметим, что обе сборные располагаются рядом в рейтинге ФИФА – россия на 38-м месте, а Кот-д`Ивуар на 39-м.

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Источник Sport.ua
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