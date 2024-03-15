Моуриньо может возглавить турецкий топ-клуб

В карьере именитого португальского тренера Жозе Моуриньо вскоре может начаться новая глава карьеры – турецкая. По информации итальянских СМИ, интерес к 61-летнему специалисту проявляет один из грандом турецкого футбола – «Фенербахче».

Сейчас «Фенербахче» возглавляет Исмаил Картал, контракт с которым истекает в конце сезона. В клубе пока что не уверены в целесообразности продления контракта с тренером.

Судьбу Картала будет зависеть от итогов чемпионской гонки в Турции. За 9 туров до финиша «Фенербахче» идет вторым с 2-очковым отставанием от «Галатасарая».

Напомним, Моуриньо два месяца назад был уволен из «Ромы».