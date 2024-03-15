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Турция
15 марта 2024, 11:49 | Обновлено 15 марта 2024, 11:58
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Моуриньо может возглавить турецкий топ-клуб

В услугах «Особенного» заинтересован «Фенербахче»

15 марта 2024, 11:49 | Обновлено 15 марта 2024, 11:58
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Моуриньо может возглавить турецкий топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В карьере именитого португальского тренера Жозе Моуриньо вскоре может начаться новая глава карьеры – турецкая. По информации итальянских СМИ, интерес к 61-летнему специалисту проявляет один из грандом турецкого футбола – «Фенербахче».

Сейчас «Фенербахче» возглавляет Исмаил Картал, контракт с которым истекает в конце сезона. В клубе пока что не уверены в целесообразности продления контракта с тренером.

Судьбу Картала будет зависеть от итогов чемпионской гонки в Турции. За 9 туров до финиша «Фенербахче» идет вторым с 2-очковым отставанием от «Галатасарая».

Напомним, Моуриньо два месяца назад был уволен из «Ромы».

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Жозе Моуриньо Фенербахче
Источник Calciomercato.it
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