Моуриньо может возглавить турецкий топ-клуб
В услугах «Особенного» заинтересован «Фенербахче»
В карьере именитого португальского тренера Жозе Моуриньо вскоре может начаться новая глава карьеры – турецкая. По информации итальянских СМИ, интерес к 61-летнему специалисту проявляет один из грандом турецкого футбола – «Фенербахче».
Сейчас «Фенербахче» возглавляет Исмаил Картал, контракт с которым истекает в конце сезона. В клубе пока что не уверены в целесообразности продления контракта с тренером.
Судьбу Картала будет зависеть от итогов чемпионской гонки в Турции. За 9 туров до финиша «Фенербахче» идет вторым с 2-очковым отставанием от «Галатасарая».
Напомним, Моуриньо два месяца назад был уволен из «Ромы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
23 марта возобновятся чемпионаты первой и второй лиг
Марта прошла Анастасию Потапову, далее украинка встретится с Игой Свентек