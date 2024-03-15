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  4. Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф
Россия
15 марта 2024, 11:22 |
1936
6

Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф

После полномасштабного вторжения Руслан Червяков играл в Португалии

15 марта 2024, 11:22 |
1936
6
Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф
Руслан Червяков

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что клуб второго по силе дивизиона страны-террориста работает над оформлением российского паспорта для 19-летнего украинского вингера Руслана Червякова.

«Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Добавим, что Червяков — уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских «Днепра», «Шахтера» и «Ингульца». После полномасштабного вторжения выехал за границу и в 2022–2023 годах играл за молодежную команду португальского «Жил Висенте».

В нынешнем сезоне Червяков провел 8 матчей в ФНЛ, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Руслан Червяков в составе молодежной команды «Ингульца»

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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MrStepanovM .
без ватних батьків не обійшлося
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+8
JulikoB
Не червяк, а крыса
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+3
Bombardini
Я радий коли ці тупоголові їдуть на рашку і отримують їхнє громадянство. Гірше було би, якби він тут лишився
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+3
fin
Ну і навіщо про таку світового значення новину повідомляти на цьому сайті? Зовсім .....
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+3
Alex196
Здесь в киеве работники завода антонов готовы были в феврале 22 го года с житомирской трассы русские танки встречать .антоновский завод в гостомеле отдали и аэродром под русский десант .Это тысячи людей выблядков что януковича и путина встречали цветами .А вы говорите про одного парнишку футболиста типа самый плохой 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Тлетворное влияние президента Ингульца, этого борова Поворознюка, оказало свое пагубное влияние на футболиста.... Хоть этот кабан и гонит понты за Украину, но в душе то он обыкновенный бандит и сепар, и окружающие его люди это прекрасно знают... Что-то Гордон тормознулся с ним, видать связи у этого кабана приличные, может даже на уровне ОП, только этим можно объяснить, что это чудо до сих пор не на нарах...
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0
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