Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что клуб второго по силе дивизиона страны-террориста работает над оформлением российского паспорта для 19-летнего украинского вингера Руслана Червякова.

«Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Добавим, что Червяков — уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских «Днепра», «Шахтера» и «Ингульца». После полномасштабного вторжения выехал за границу и в 2022–2023 годах играл за молодежную команду португальского «Жил Висенте».

В нынешнем сезоне Червяков провел 8 матчей в ФНЛ, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.