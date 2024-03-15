Форвард Боснии: «Не могу передать словами, как я жду матча с Украиной»
Эрмедин Демирович – о матче отбора на Евро-2024
Форвард сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эрмедин Демирович поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины (21 марта, 21:45):
«Я не могу передать словами, с каким нетерпением я жду этой игры. Я каждый день говорю об этом со своей семьей, братом, девушкой. Я хочу показать, что могу делать все, что я делаю здесь, в Бундеслиге, сейчас в национальной сборной.
Многие сомневались во мне и до сих пор сомневаются, думают, что я хорошо играю и забиваю голы только в клубе. Моя цель – убедить их и помочь сборной поехать на Евро».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры
Футболист признался, что получил хорошее предложение от клуба