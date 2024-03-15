Александр КАРАВАЕВ: «В сборной всегда позитивная, веселая атмосфера»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о начале подготовки к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

«Уже на протяжении восьми лет в сборной Украины, сколько я тут, всегда очень хорошая, позитивная, веселая атмосфера. Мы одна семья.

Мы всегда ждем очередного сбора национальной команды не только в спортивном плане, чтобы достичь каких-то успехов, но и для чтобы, пообщаться с ребятами. Тем более, мы давно не виделись. Вот, приедут наши легионеры, и эмоций будет еще больше».