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  4. Александр КАРАВАЕВ: «В сборной всегда позитивная, веселая атмосфера»
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 10:48 |
89
0

Александр КАРАВАЕВ: «В сборной всегда позитивная, веселая атмосфера»

Защитник сборной Украины – о начале подготовки к матчу с Боснией и Герцеговиной

15 марта 2024, 10:48 |
89
0
Александр КАРАВАЕВ: «В сборной всегда позитивная, веселая атмосфера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о начале подготовки к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

«Уже на протяжении восьми лет в сборной Украины, сколько я тут, всегда очень хорошая, позитивная, веселая атмосфера. Мы одна семья.

Мы всегда ждем очередного сбора национальной команды не только в спортивном плане, чтобы достичь каких-то успехов, но и для чтобы, пообщаться с ребятами. Тем более, мы давно не виделись. Вот, приедут наши легионеры, и эмоций будет еще больше».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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