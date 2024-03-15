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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 10:33 |
204
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос

В Кривом Роге состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги

15 марта 2024, 10:33 |
204
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
ФК Кривбасс

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 21-го тура «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков. «Колос» занимает девятую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 24 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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