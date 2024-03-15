Украина. Премьер лига15 марта 2024, 10:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
В Кривом Роге состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги
15 марта 2024, 10:33 |
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В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 21-го тура «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков. «Колос» занимает девятую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 24 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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