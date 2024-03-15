В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Колос».

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Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 21-го тура «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков. «Колос» занимает девятую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 24 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV