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Чемпионат Украины
Кривбасс
16.03.2024 18:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 10:26 |
133
0

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 18:00 матч 21-го тура УПЛ

15 марта 2024, 10:26 |
133
0
Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Колос».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков.

«Колос» занимает девятую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 24 очка.

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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