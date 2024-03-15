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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 10:17 |
119
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Рух

16 марта состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги

15 марта 2024, 10:17 |
119
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Рух
ФК Рух Львов

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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