Украина. Премьер лига15 марта 2024, 10:17 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Рух
16 марта состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги
15 марта 2024, 10:17 |
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В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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