В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».

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Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV