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Чемпионат Украины
Металлист 1925
16.03.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 09:59 |
121
0

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 13:00 матч 21-го тура УПЛ

15 марта 2024, 09:59 |
121
0
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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