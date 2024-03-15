Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 13:00 матч 21-го тура УПЛ
В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
«Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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