В субботу, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Рух».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «Металлист 1925» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Рух» занимает пятое место, сыграв 20 матчей и набрав 33 очка.

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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