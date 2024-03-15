WTA15 марта 2024, 09:57 | Обновлено 15 марта 2024, 09:58
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Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала на турнире в Индиан-Уэллс
15 марта 2024, 09:57 | Обновлено 15 марта 2024, 09:58
348
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16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/2 финала украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча теннисисток, украинка уступила польке в 4-м раунде Ролан Гаррос 2021.
В финале победительница встречи сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Марии Саккари (№9 WTA).
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