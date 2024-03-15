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WTA
15 марта 2024, 09:57 | Обновлено 15 марта 2024, 09:58
348
0

Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала на турнире в Индиан-Уэллс

15 марта 2024, 09:57 | Обновлено 15 марта 2024, 09:58
348
0
Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/2 финала украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, украинка уступила польке в 4-м раунде Ролан Гаррос 2021.

В финале победительница встречи сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Марии Саккари (№9 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк смотреть онлайн Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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