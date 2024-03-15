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ATP
15 марта 2024, 09:45 | Обновлено 15 марта 2024, 09:50
538
0

Карлос АЛЬКАРАС – о нападении пчел: «Я посмотрел в небо, а там их тысячи»

Испанский теннисист не на шутку напугался во время матча

15 марта 2024, 09:45 | Обновлено 15 марта 2024, 09:50
538
0
Карлос АЛЬКАРАС – о нападении пчел: «Я посмотрел в небо, а там их тысячи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал атаку пчел во время его матча 1/4 финала с Александром Зверевым в Индиан-Уэллс.

– Вы можете рассказать нам, что именно произошло. Кажется, вас ужалили в лоб?
– Да, я выиграл первое очко в третьем гейме матча и был готов подавать на следующее очко. Я увидел вокруг несколько пчел, но подумал, что это всего лишь несколько штук, просто их не так много. Но я посмотрел в небо, а там тысячи, тысячи летали, застревали в моих волосах, летели ко мне. Это было безумие.

Я старался держаться от них подальше, но это было невозможно. Как я уже сказал, они застревали в моих волосах, и я убегал. Я их немного боюсь (улыбается).

Я должен был оставаться в безопасности, я бегал повсюду.

– Вы вернулись, начали играть и играли отлично. Что вы сделали для того, чтобы начать играть в лучший теннис с тех пор, как вы здесь?
– Когда мы вышли на корт, в углу еще было несколько пчел, и это нас беспокоило. Мы не могли начать играть.

Тогда мы решили немного размяться, чтобы посмотреть, как все пойдет. Я просто бил по мячу и видел вокруг себя пчел, так что я не мог сосредоточиться на мяче, я был сосредоточен на пчелах и старался держаться от них подальше. Поэтому мы еще несколько раз останавливались, прежде чем снова начать матч.

После этого мы снова решили размяться, и да, я увидел, что пчел больше нет. Только одна или две. Поэтому я постарался больше не думать о пчелах. Я старался сосредоточиться на мяче.

Это была очень важная игра для меня. Я удивляюсь себе, что сосредоточился на матче, а не на пчелах. Это было отличное продолжение с моей стороны.

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фото пчелы ATP Индиан-Уэллс Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист)
Источник ASAP text
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