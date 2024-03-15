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Чемпионшип
15 марта 2024, 08:25 | Обновлено 15 марта 2024, 09:43
595
0

Тренер Суонси рассказал, почему не играет Кухаревич

У украинского форварда снова травма

15 марта 2024, 08:25 | Обновлено 15 марта 2024, 09:43
595
0
Тренер Суонси рассказал, почему не играет Кухаревич
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Главный тренер «Суонси» Люк Уильямс рассказал о том, почему украинский форвард команды Николай Кухаревич практически не играет в последнее время:

«Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь снова травмирован», – заявил Люк Уильямс.

В нынешнем сезоне на счету Николая Кухаревича 1 гол в 13 матчах за «Суонси» во всех турнирах. После 21 октября прошлого года 22-летний украинец выходил на поле лишь трижды и суммарно провел на поле за это время всего 40 минут.

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Николай Кухаревич Суонси травма
Источник Twitter
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