Чемпионшип15 марта 2024, 08:25 | Обновлено 15 марта 2024, 09:43
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Тренер Суонси рассказал, почему не играет Кухаревич
У украинского форварда снова травма
15 марта 2024, 08:25 | Обновлено 15 марта 2024, 09:43
595
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Главный тренер «Суонси» Люк Уильямс рассказал о том, почему украинский форвард команды Николай Кухаревич практически не играет в последнее время:
«Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь снова травмирован», – заявил Люк Уильямс.
В нынешнем сезоне на счету Николая Кухаревича 1 гол в 13 матчах за «Суонси» во всех турнирах. После 21 октября прошлого года 22-летний украинец выходил на поле лишь трижды и суммарно провел на поле за это время всего 40 минут.
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