Тренер Суонси рассказал, почему не играет Кухаревич

Главный тренер «Суонси» Люк Уильямс рассказал о том, почему украинский форвард команды Николай Кухаревич практически не играет в последнее время:

«Кухаревич получил травму. У него была возможность играть, но теперь снова травмирован», – заявил Люк Уильямс.

В нынешнем сезоне на счету Николая Кухаревича 1 гол в 13 матчах за «Суонси» во всех турнирах. После 21 октября прошлого года 22-летний украинец выходил на поле лишь трижды и суммарно провел на поле за это время всего 40 минут.