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Лига конференций
15 марта 2024, 06:47 | Обновлено 15 марта 2024, 06:51
407
0

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 15:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне

15 марта 2024, 06:47 | Обновлено 15 марта 2024, 06:51
407
0
Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги конференций 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участники четвертьфиналов Лиги конференций

  • 🔹 Астон Вилла (Англия)
  • 🔹 Фиорентина (Италия)
  • 🔹 Лилль (Франция)
  • 🔹 Брюгге (Бельгия)
  • 🔹 ПАОК (Греция)
  • 🔹 Олимпиакос (Греция)
  • 🔹 Фенербахче (Турция)
  • 🔹 Виктория (Чехия)

Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 15:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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