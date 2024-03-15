15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги конференций 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участники четвертьфиналов Лиги конференций

🔹 Астон Вилла (Англия)

Астон Вилла (Англия) 🔹 Фиорентина (Италия)

Фиорентина (Италия) 🔹 Лилль (Франция)

Лилль (Франция) 🔹 Брюгге (Бельгия)

Брюгге (Бельгия) 🔹 ПАОК (Греция)

ПАОК (Греция) 🔹 Олимпиакос (Греция)

Олимпиакос (Греция) 🔹 Фенербахче (Турция)

Фенербахче (Турция) 🔹 Виктория (Чехия)

Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 15:00 по Киеву.