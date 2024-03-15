Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 15:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне
15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги конференций 2023/24.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Участники четвертьфиналов Лиги конференций
- 🔹 Астон Вилла (Англия)
- 🔹 Фиорентина (Италия)
- 🔹 Лилль (Франция)
- 🔹 Брюгге (Бельгия)
- 🔹 ПАОК (Греция)
- 🔹 Олимпиакос (Греция)
- 🔹 Фенербахче (Турция)
- 🔹 Виктория (Чехия)
Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 15:00 по Киеву.
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