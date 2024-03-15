Кубок Украины15 марта 2024, 05:46 | Обновлено 15 марта 2024, 05:51
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Кубок Украины по волейболу. Мужчины, 1/4 финала. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 15 марта четвертьфиналы мужского Кубка Украины по волейболу
15 марта 2024, 05:46 | Обновлено 15 марта 2024, 05:51
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15 марта проходят матчи 1/4 финала Кубка Украины по волейболу среди мужчин.
Смотрите видеотрансляцию поединков.
Кубок Украины по волейболу (мужчины)
1/4 финала. 15 марта. Черновцы. Арена ПВЛУ
- 11:30. Прометей – Решетиловка
- 14:00. Житичи-Полесье Житомир – Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо Тернополь
- 16:30. Юракадемия Харьков – МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос
- 19:00. Эпицентр-Подоляне – Буковина Черновцы
Сетка плей-офф
11:30. Прометей – Решетиловка
14:00. Житичи-Полесье Житомир – Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо Тернополь
16:30. Юракадемия Харьков – МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос
19:00. Эпицентр-Подоляне – Буковина Черновцы
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