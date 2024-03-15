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Кубок Украины
15 марта 2024, 05:46 | Обновлено 15 марта 2024, 05:51
41
0

Кубок Украины по волейболу. Мужчины, 1/4 финала. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 марта четвертьфиналы мужского Кубка Украины по волейболу

15 марта 2024, 05:46 | Обновлено 15 марта 2024, 05:51
41
0
Кубок Украины по волейболу. Мужчины, 1/4 финала. Смотреть онлайн LIVE

15 марта проходят матчи 1/4 финала Кубка Украины по волейболу среди мужчин.

Смотрите видеотрансляцию поединков.

Кубок Украины по волейболу (мужчины)

1/4 финала. 15 марта. Черновцы. Арена ПВЛУ

  • 11:30. Прометей – Решетиловка
  • 14:00. Житичи-Полесье Житомир – Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо Тернополь
  • 16:30. Юракадемия Харьков – МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос
  • 19:00. Эпицентр-Подоляне – Буковина Черновцы

Сетка плей-офф

11:30. Прометей – Решетиловка

14:00. Житичи-Полесье Житомир – Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо Тернополь

16:30. Юракадемия Харьков – МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос

19:00. Эпицентр-Подоляне – Буковина Черновцы

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Кубок Украины по волейболу среди мужчин смотреть онлайн ВК Прометей Днепр ВК Решетиловка ВК Житичи-Полесье Житомир ВК Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо Тернополь ВК Юракадемия Харьков ВК МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос ВК Эпицентр-Подоляне Городок ВК Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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