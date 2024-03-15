Капитан ЛНЗ: «Днепр-1 – хорошая команда. Мы могли их обыграть»

Опытный хавбек черкасского ЛНЗ Сергей Рыбалка, который последние три матча был капитаном команды, уверен, что ЛНЗ мог набирать 3 балла в матче с «Днепром-1».

«Хороший матч в нашем исполнении. Погода была тяжелой для футбола, особенно во втором тайме, когда снег падал прямо в глаза.

Все игроки отдались на 100%. При счете 1:1 имели два момента – могли вырвать победу. 1-1 – это неплохой результат. Конечно, хотелось большего, но и «Днепр-1 » – хорошая команда.

Я капитан? Бойко травмирован, поэтому я капитан. Приятно, что игроки и тренерский штаб доверяют мне. Я стараюсь, оправдать их доверия. Я отдаюсь на поле на 100%, помогаю партнерам. У меня уже такой возраст, что переживаний нет.

Травмированным игроки? Конечно, травмированный игрок – это потеря для команды. Мы ждем возвращения травмированых игроков, они нам помогут. Ждем их на поле», – сказал Рыбалка.