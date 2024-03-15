Капитан ЛНЗ: «Днепр-1 – хорошая команда. Мы могли их обыграть»
Сергей Рыбалка считает, что черкасский клуб мог забирать победу
Опытный хавбек черкасского ЛНЗ Сергей Рыбалка, который последние три матча был капитаном команды, уверен, что ЛНЗ мог набирать 3 балла в матче с «Днепром-1».
«Хороший матч в нашем исполнении. Погода была тяжелой для футбола, особенно во втором тайме, когда снег падал прямо в глаза.
Все игроки отдались на 100%. При счете 1:1 имели два момента – могли вырвать победу. 1-1 – это неплохой результат. Конечно, хотелось большего, но и «Днепр-1 » – хорошая команда.
Я капитан? Бойко травмирован, поэтому я капитан. Приятно, что игроки и тренерский штаб доверяют мне. Я стараюсь, оправдать их доверия. Я отдаюсь на поле на 100%, помогаю партнерам. У меня уже такой возраст, что переживаний нет.
Травмированным игроки? Конечно, травмированный игрок – это потеря для команды. Мы ждем возвращения травмированых игроков, они нам помогут. Ждем их на поле», – сказал Рыбалка.
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