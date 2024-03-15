ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта

В пятницу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Александрия – Ворскла

2.52 – 2.90 – 3.24

21:30 Кельн – РБ Лейпциг

6.00 – 4.62 – 1.58

21:45 Эмполи – Болонья

3.90 – 3.40 – 2.15

22:00 Реал Сосьедад – Кадис

1.51 – 4.26 – 8.40

ТЕННИС

01:00 Ига Свентек – Марта Костюк

1.11 – 6.65