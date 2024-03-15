Другие новости15 марта 2024, 04:56 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Важные события во всех видах спорта
15 марта 2024, 04:56 |
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В пятницу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Александрия – Ворскла
21:30 Кельн – РБ Лейпциг
21:45 Эмполи – Болонья
22:00 Реал Сосьедад – Кадис
ТЕННИС
01:00 Ига Свентек – Марта Костюк
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