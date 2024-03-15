Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Другие новости
15 марта 2024, 04:56 |
13
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта

Важные события во всех видах спорта

15 марта 2024, 04:56 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Александрия – Ворскла

Favbet 2.52 – 2.90 – 3.24

21:30 Кельн – РБ Лейпциг

Favbet 6.00 – 4.62 – 1.58

21:45 Эмполи – Болонья

Favbet 3.90 – 3.40 – 2.15

22:00 Реал Сосьедад – Кадис

Favbet 1.51 – 4.26 – 8.40

ТЕННИС

01:00 Ига Свентек – Марта Костюк

Favbet 1.11 – 6.65

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Футбол | 14 марта 2024, 17:40 15
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?

Украинский клуб получил два предложения от «Ювентуса» и «Наполи»

С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 14 марта 2024, 11:27 0
С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов
С огромным преимуществом. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

У «Манчестер Сити» хорошие шансы второй раз подряд выиграть турнир

Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций
Футбол | 15.03.2024, 01:10
Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций
Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 14.03.2024, 06:25
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Футбол | 14.03.2024, 20:45
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07
Бокс
Костюк рассказала, за счет чего ей удалось уверенно переиграть Павлюченкову
Костюк рассказала, за счет чего ей удалось уверенно переиграть Павлюченкову
13.03.2024, 07:28 3
Теннис
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 25
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем